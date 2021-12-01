Семь российских регионов увеличили сферу действия QR-кодов с 1 декабря

Власти семи регионов России с 1 декабря увеличили список мест и организаций, для посещения которых необходимо предъявить QR-код либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Ограничительные меры с началом декабря ужесточили власти Камчатки, Башкирии, Калмыкии, Хабаровского края, Амурской, Омской и Челябинской областей. Соответствующей информацией во время беседы с ТАСС поделились представители регионов.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире выявлено больше 262,2 млн случаев заражений. В результате последствий COVID-19 скончались более 5,2 млн человек. На территории России, по информации федерального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, установлено более 9,6 млн случаев заражения, умерли свыше 275 тыс. человек.