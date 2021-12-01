Пушков одобрил идею ввести день украинского борща

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что предложение депутатов Верховной рады Украины ввести день украинского борща является «бесспорным».

Ранее такая идея прозвучала от депутата от фракции «Голос» Ярослава Юрчишина в Facebook, который отметил, что борщ является «туристическим магнитом». Именно они сейчас необходимы стране, подчеркнул политик.

«Это правильно. Тут все бесспорно: украинский борщ — есть, и на него никто не покушается. Это вам не «великий украинский ученый» [Сергей] Королев и не «великий украинский художник» [Иван] Айвазовский», — отметил сенатор.

Отсылка Пушкова имеет под собой веские основания. В 2016 году украинское издание History Ukraine опубликовало в Twitter сообщение, в котором назвало художника Ивана Айвазовского выдающимся украинским живописцем. Не так давно аналогичное заявление было и о советском конструкторе Сергее Королеве.