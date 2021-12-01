Киев пообещал Минску отреагировать в случае признания Крыма российской территорией

Украина будет оценивать действия главы белорусского государства Александра Лукашенко, а не его слова. Но если Белоруссия признает Крым российским, то Киев начнет действовать «по полной программе», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Белоруссии недавно во время беседы с РИА Новости сообщил, что собирается посетить полуостров. Соответствующая договоренность, по его словам, имеется с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, Крым после референдума в 2014 году стал частью России. Белорусский президент также подчеркнул, что его поездка фактически станет признанием полуострова российским.

По словам Кулебы, если Минск признает Крым частью России, то это станет непоправимым ударом по отношениям между Белоруссией и Украиной. Министр сделал соответствующее заявление в Риге, где состоялась встреча глав МИД членов НАТО. Кулеба отметил, что полуостров не является вопросом, в котором Киев готов воздерживаться.