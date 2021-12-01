Москва возглавила рейтинг европейских городов по борьбе с COVID-19

Агентство StartupBlink составило рейтинг мировых мегаполисов по уровню борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Москва заняла в нем первое место среди европейских городов, об этом говорится на сайте мэра города Сергея Собянина.

При составлении рейтинга аналитики StartupBlink оценивали меры, которые были приняты в столице России с точки зрения эпидемиологических показателей. При подсчете также учитывалась глобальная карта инновационных решений по COVID-19, в которую за последний год внесли свыше тысячи решений, всего рейтинг охватывает порядка 100 городов из 40 стран мира. Москва заняла в нем первое место в Европе и третье в мире.

«Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку — после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink», — следует из сообщения на сайте мэра Москвы.

Подобные результаты были достигнуты благодаря около 50 передовым решениям по борьбе с COVID-19, достигнутым в Москве. К ним, к примеру, относятся алгоритм компьютерного зрения с использованием искусственного интеллекта, а также облачная платформа, объединяющая пациентов, врачей и медицинские учреждения.