Украинский Конституционный суд не стал утверждать назначенных Зеленским судей

Конституционный суд Украины (КСУ) не привел к присяге судей Оксану Грищук и Александра Петришина. Их кандидатуры предложил глава украинского государства Владимир Зеленский. Информацией об этом поделился сайт КСУ.

Суд сообщил, что Зеленский пытался нарушить закон, потому что по статье 148 в состав КСУ глава государства, парламент и съезд судей имеют право назначить по шесть должностных лиц. Президент уже использовал собственную квоту. Киевский лидер назначил Александра Тупицкого, Василия Лемака, Владимира Мойсика, Виктора Колесника, Сергея Головатого и Александра Касминина, полномочия которых в данный момент еще не истекли.

В Конституционном суде подчеркнули, что введение в состав органа еще двух должностных лиц сделало бы его работу нелегитимной. Представители КСУ напомнили, что он должен функционировать в соответствии с европейскими стандартами, которые установил Страсбургский суд.