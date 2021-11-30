Глава Крыма Аксенов: жители полуострова с радостью примут Лукашенко

Жители Крыма будут рады видеть главу белорусского государства Александра Лукашенко на полуострове. Соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов сообщил, что решение о визите Лукашенко в Крым соответствует духу братских отношений. Ранее белорусский лидер во время беседы с РИА Новости сказал, что собирается посетить полуостров. По словам Лукашенко, существует соответствующая договоренность с российским президентом Владимиром Путиным.

Лукашенко подчеркнул, что полуостров стал частью России после референдума 2014 года. По словам белорусского лидера, его визит будет означать признание Крыма российским. Аксенов выразил уверенность, что Лукашенко по достоинству оценит природу, памятники истории и культуры Крыма. По мнению главы полуострова, крымчане с радостью встретят президента Белоруссии.