Арестованный за штурм Капитолия политзаключенный попросил о помощи российский ФБР

Основанный предпринимателем Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями получил письмо от американского политзаключенного, которого обвиняют в штурме Капитолия 6 января текущего года.

Американский активист Руди Дэвис отправил правозащитникам российского Фонда борьбы с репрессиями письмо от Питера Шварца, которого сотрудники правоохранительных органов арестовали за участие в демонстрации 6 января текущего года в Вашингтоне. Ему грозит тюремное заключение на десятки лет.

Стражи порядка задержали Шварца 2 февраля 2021 года. В задержании политического заключенного приняли участие 30 стражей порядка. Правоохранители во время этой операции использовали светошумовые гранаты, бронетехнику и автоматы. Соответствующей информацией Шварц поделился в своем письме, передает Федеральное агентство новостей.

По словам задержанного, правоохранители грубо обращались и с ним, и с его супругой. Шварц добавил, что сотрудники внутренних органов надели на него наручники и забрали вещи, которые не имели никакой связи с расследованием. Официальное обвинение в отношении Шварца состоит из 14 пунктов.