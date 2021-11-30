Столтенберг заявил, что главы МИД стран НАТО поддержали диалог с РФ

Министры иностранных дел стран НАТО выступили за диалог с Россией. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Политик выступил на первом дне заседания глав МИД НАТО в Риге. Столтенберг подчеркнул, что стороны обсудили комбинированный подход к отношениям с РФ, который сочетает сдерживание, «где это необходимо». Однако генсек НАТО выразил и другую позицию.

«Мы понимаем жизненную важность диалога с Россией и мы открыты к такому взаимодействию», — констатировал Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин ранее выступил на инвестиционном форуме. Глава государства поинтересовался, зачем НАТО расширяться в сторону российских границ. Путин подчеркнул, что здравого ответа на этот вопрос не существует.