Корнилов: ЕС использует двойные стандарты, наказывая за мигрантов Минск, а не Париж

Миграционный кризис на границе Великобритании, куда из Франции прибывают тысячи нелегалов, является гораздо более масштабным, чем ситуация на польско-белорусской границе. Однако, Евросоюз предпочитает вводить санкции против Минска.

Об этом в беседе с изданием «Свободная пресса» рассказал известный политолог и публицист Владимир Корнилов, комментируя заявление эстонского министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс о том, что 2 декабря Евросоюз намерен ввести против Белоруссии очередной – пятый по счету – пакет санкций.

По ее словам, подготовка пятого пакета санкций Евросоюза против Белоруссии близка к завершению, но окончательный список физических и юридических лиц, попавших в черный список Брюсселя озвучивать пока нельзя.

«Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать неоправданную путаницу. Это также позволит этим лицам быстро отреагировать и, например, реструктурировать активы или сделать что-то подобное», — объяснила Лийметс.

Как отметил Владимир Корнилов, глава МИД Эстонии по сути повторила информацию, которую ранее озвучил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Единственное, что она уточнила дату — 2 декабря. То есть, это будет пятый пакет санкций, который ЕС намерен ввести против Белоруссии», — констатировал политолог.

При этом он предположил, что, хотя пока и не ясно, какими будут новые санкции против Минска, скорее всего, это опять будут персональные ограничения против конкретных лиц и компаний, которые, по мнению европейских чиновников причастны к перевозке мигрантов на польскую границу.

В то же время Владимир Корнилов удивился тому, что Брюссель вводит санкции именно против Белоруссии, и не обращает внимания на ситуацию с мигрантами в других местах. Хотя на границе между Польшей и Белоруссией поток мигрантов не самый большой, сами европейцы говорят, что оттуда в Евросоюз пытаются проникнуть от трех до пяти тысяч человек.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Так поему же Евросоюз не поступает аналогично в отношении Франции, с берегов которой уже десятки тысяч за этот год переправляются в Британию? Причем мы даже не знаем, сколько там тонет. Почему никто не привлекает к моральной, административной, или какой угоднее еще ответственности президента Франции Макрона, как они в ЕС требуют «головы Лукашенко»», — задается вопросами Корнилов.

Эта ситуация, уверен эксперт, наглядно демонстрирует двойные стандарты Европы по отношению к схожим ситуациям. Миграционные кризисы на границе между Польшей и Белоруссией, и в Ла-Манше схематических похожи, но не сопоставимы по масштабам.

И хотя из Франции в Великобританию прибывает гораздо больше мигрантов, чем из Белоруссии в Польшу, санкции Европа почему-то вводит против белорусского лидера Александра Лукашенко, заключил Корнилов.