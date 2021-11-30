Политолог Жарихин указал на признание Лукашенко в Евросоюзе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко де-факто добился признания в Евросоюзе на фоне миграционного кризиса. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.

Эксперт в интервью «Украине.ру» прокомментировал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. По словам Жарихина, кризис постепенно пойдет на спад, поскольку президент Белоруссии достиг главной задачи в этих условиях.

«Пока что Лукашенко добился главного — его де-факто признали в Евросоюзе. Эту задачу он выполнил, а дальше посмотрим», — сказал политолог.

Жарихин отметил, что Лукашенко может захотеть получить признание де-юре, но на текущем этапе это является несбыточной задачей. По мнению аналитика, кого-то из мигрантов увезут на родину, кто-то сможет добраться до Германии, а некоторые останутся в Белоруссии.

Политолог также обратил внимание на внутреннюю ситуацию в республике. Конституционная реформа запустится, заверил эксперт.

Ряд СМИ ранее сообщили о завершении кризиса на белорусско-польской границе. Лукашенко и врио канцлера Германии Ангела Меркель договорились урегулировать эту проблему в ходе телефонных переговоров.