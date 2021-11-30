Сосновский предупредил о разморозке американских баз для размещения ракет в Германии

Американские военные базы на территории Германии, которые были закрыты в 1980-х годах из-за протестов населения, возобновляют работу.

Об этом с тревогой сообщает политолог и публицист Александр Сосновский, который живет в Германии.

Как напомнил эксперт, американские ракеты среднего и дальнего радиуса действия Pershing были размещены на территории Германии во второй половине XX века, что вызвало возмущение местного населения. В 1981 году в ФРГ начались массовые протесты, в ходе которых в городе Бонн на манифестацию вышли 300 тысяч жителей.

«Было принято решение убрать эти «Першинги» с территории Федеративной Республики Германия. Это 56-ая дивизия, ее убрали, но казармы остались. И вот буквально на днях эти казармы начали пополняться. Это очень серьезный вопрос», — сообщил политолог.

По его словам, военная база Соединенных Штатов Америки на территории Германии переводится в режим «нормального функционирования» на случай необходимости отреагировать при возможной тревоге.

Prt Scr youtube.com / Military Update

На вооружение дивизии, размещенной на данной базе, планируется поставить новые ракеты среднего и дальнего действия «Черный орел», способных поражать цель на расстоянии 350 миль.

«То есть она (эта ракета) не выходит за пределы того соглашения, которое уже не действует благодаря Соединенным Штатам Америки. Но они легко переоснащаются, и к ним легко ставятся другие ракеты − гиперзвуковые, которые способны легко преодолевать это расстояние», — объяснил Сосновский.

Также политолог напомнил, что гиперзвуковые ракеты легко оснастить ядерными боеголовками, что, учитывая сравнительно небольшое расстояние, разделяющее Россию и Германию, может представлять определенную угрозу для Москвы.