Дело против мэра Рыбинска Добрякова прекратили после примирения сторон

Решением Мышкинского районного суда уголовное дело в отношении главы Рыбинска Дениса Добрякова, возбужденное после ДТП с его участием, было прекращено после примирения сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

«Постановлением Мышкинского районного суда Ярославской области от 30 ноября 2021 года уголовное дело по обвинению Дениса Добрякова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), прекращено в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшего», — говорится в судебном решении.

В сентябре Добряков, управляя личным автомобилем Lexus GX460, стал участником ДТП в районе деревни Охотино. Из-за плохой видимости машина градоначальника столкнулась с отечественной легковушкой ВАЗ-2110. Добряков отделался ушибами и вызвал на место медиков, пассажир и водитель другого авто были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. На своей странице в Facebook Добряков назвал себя виноватым в ДТП. Он рассказал, что все произошло во время маневра с выездом на встречную полосу при плохой видимости на скользкой дороге.