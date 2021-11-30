Sohu: смелый трюк России с корабельными двигателями разрушил планы Украины

Запустив отечественное производство корабельных двигателей, Россия стала крайне неудобным конкурентом для Украины. По прогнозам аналитиков, в скором времени российские силовые установки могут стать даже более востребованными в силу своей низкой цены. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.
Обозреватели издания напомнили, что после распада СССР большая часть предприятий по разработке газотурбинных двигателей осталась на территории Украины. В результате этого российский ВМФ долгое время зависел от иностранных силовых агрегатов. Однако после событий 2014 года вопрос о замене украинских моторов встал наиболее остро.
«Из-за отказа Украины поставлять силовые агрегаты возникли проблемы со спуском на воду новых кораблей для ВМФ РФ, в том числе и фрегатов проекта 22350 "Адмирал Горшков"», — цитирует китайских экспертов «ПолитРоссия».
После этого Россия решила сделать ставку на отечественное производство, призванное заменить не только украинские двигатели, но и установки из Германии и Китая.
«Россияне извлекли урок из сложившейся ситуации. Были сделаны крупные инвестиции, которые позволили в конце 2020 года совершить прорыв в двигателестроении. Некоторое время назад флот начал получать морские газотурбинные двигатели, предназначенные для кораблей проекта 22350», — напомнили в Sohu.
Речь идет о форсажной газовой турбине M90ФР, которая была разработана российской компанией «Сатурн». Благодаря ей фрегаты «Адмирал Горшков» получат возможность развивать максимальную скорость в 29 узлов, а также иметь дальность плавания 4500 морских миль при средней скорости 14 узлов.
«В тот момент, когда Украина уже праздновала победу над своими оппонентами, россияне выпустили собственный силовой агрегат. Это не только разрушило планы украинских политиков, но и поставило под угрозу дальнейшее существование двигателестроительной отрасли на Украине», — обратили внимание аналитики.
Эксперты убеждены, что такой трюк России обескуражил Украину, у которой теперь появился серьезный конкурент в сфере промышленности. По их словам, российские двигатели в перспективе могут быть востребованы и в других странах за счет более низкой стоимости, чем украинские аналоги.
Появление в Москве собственного производства дизельной газотурбинной установки не только решило проблему с фрегатами «Адмирал Горшков», но и лишило Киев одного из его козырей, резюмировали в Sohu.