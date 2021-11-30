Sohu: смелый трюк России с корабельными двигателями разрушил планы Украины

Запустив отечественное производство корабельных двигателей, Россия стала крайне неудобным конкурентом для Украины. По прогнозам аналитиков, в скором времени российские силовые установки могут стать даже более востребованными в силу своей низкой цены. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Обозреватели издания напомнили, что после распада СССР большая часть предприятий по разработке газотурбинных двигателей осталась на территории Украины. В результате этого российский ВМФ долгое время зависел от иностранных силовых агрегатов. Однако после событий 2014 года вопрос о замене украинских моторов встал наиболее остро.

«Из-за отказа Украины поставлять силовые агрегаты возникли проблемы со спуском на воду новых кораблей для ВМФ РФ, в том числе и фрегатов проекта 22350 "Адмирал Горшков"», — цитирует китайских экспертов «ПолитРоссия».

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

После этого Россия решила сделать ставку на отечественное производство, призванное заменить не только украинские двигатели, но и установки из Германии и Китая.

«Россияне извлекли урок из сложившейся ситуации. Были сделаны крупные инвестиции, которые позволили в конце 2020 года совершить прорыв в двигателестроении. Некоторое время назад флот начал получать морские газотурбинные двигатели, предназначенные для кораблей проекта 22350», — напомнили в Sohu.

Речь идет о форсажной газовой турбине M90ФР, которая была разработана российской компанией «Сатурн». Благодаря ей фрегаты «Адмирал Горшков» получат возможность развивать максимальную скорость в 29 узлов, а также иметь дальность плавания 4500 морских миль при средней скорости 14 узлов.

facebook.com / Минобороны РФ

«В тот момент, когда Украина уже праздновала победу над своими оппонентами, россияне выпустили собственный силовой агрегат. Это не только разрушило планы украинских политиков, но и поставило под угрозу дальнейшее существование двигателестроительной отрасли на Украине», — обратили внимание аналитики.

Эксперты убеждены, что такой трюк России обескуражил Украину, у которой теперь появился серьезный конкурент в сфере промышленности. По их словам, российские двигатели в перспективе могут быть востребованы и в других странах за счет более низкой стоимости, чем украинские аналоги.

Появление в Москве собственного производства дизельной газотурбинной установки не только решило проблему с фрегатами «Адмирал Горшков», но и лишило Киев одного из его козырей, резюмировали в Sohu.