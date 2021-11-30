Читатели китайского издания «Гуаньча» возмутились из-за ситуации с инвесторами КНР, которым приходится судиться с Украиной из-за завода «Мотор Сич».

Ранее компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment подала иск в международный суд в Гааге и потребовала от Украины 4,5 млрд долларов из-за несправедливого отношения государства к китайским вкладчикам и применения незаконных санкций. Читатели газеты согласились с требованиями иска и заявили об отсутствии сочувствия к Украине.

«Посмотрим, будут ли американцы в этот раз платить за свою собаку», — высказался один из читателей. «Это украинское правительство действительно ни на что не способно. Ждем, когда придет Россия и превратит Украину в землю русскую», — понадеялся другой подписчик.

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Ряд комментаторов отказались верить в том, что Украина компенсирует вложения китайским компаниям, так как страна неоднократно игнорировала требования инвесторов. Также они предрекли печальный итог Украине без России.

«Бизнес — это бизнес, так и должно быть. Раз они хотят политизации, пусть получают», — добавил юзер.

Некоторые подписчики не исключили, что суд поддержит США, которые в свою очередь покрывают Украину.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что объединение усилий России и Китая является лучшим ответом на односторонние санкции других стран. По его словам, незаконные односторонние ограничения, а также постоянное политическое и экономическое давление являются вызовами, с которыми сталкиваются как Москва, так и Пекин.