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Зампостпреда при ООН назвал непредсказуемой ситуацию с высылкой дипломатов РФ из США

Политика
Зампостпреда при ООН назвал непредсказуемой ситуацию с высылкой дипломатов РФ из США

Каждый российский дипломат может быть выслан из Соединенных Штатов. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он назвал ситуацию непредсказуемой.

Дмитрий Полянский выступил на пресс-конференции. Журналисты поинтересовались у дипломата, могут ли сотрудники постпредства России при ООН оказаться на месте 27 высланных дипломатов.

«Это непредсказуемо, потому что были ситуации, когда многих моих коллег просили покинуть страну. Никто не находится в безопасности, в том числе я, потому что никогда не знаешь, что придет на ум нашим американским друзьям», — констатировал Полянский в ответ.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предупредил Вашингтон об ответных мерах в случае высылки российских дипломатов. Действия будут носить зеркальный характер, отметил он.

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