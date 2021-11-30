Лукашенко назвал Евросоюз ответственным за ситуацию с мигрантами

Миграционный кризис на польско-белорусской границе возник по вине Евросоюза (ЕС). Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ситуация с мигрантами возникла из-за того, что ЕС отказался строить лагеря для беженцев, заметил белорусский лидер. Более того, Евросоюз ввел санкции против Минска.

«Я честно им (Евросоюзу. — Прим.ред.) заявил об этом в самом начале: ребята, вы пошли на обострение отношений», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

Между Белоруссией и ЕС было соглашение о реадмиссии, но Евросоюз первым разорвал это соглашение и не желает возвращаться к обсуждению этого вопроса, подытожил президент.