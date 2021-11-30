Конь стоимостью в два региональных бюджета продается в Челябинске

Сайт «Авито» в Челябинске привлек внимание граждан появившимся на нем объявлением о продаже гнедого скакуна. Стоимость коня сопоставима с двойным бюджетом региона, пишет URA.RU.

Хозяин жеребца предлагает купить животное за 400 млрд рублей.

«В Челябинске, в Тракторазоводском районе по адресу 2-й Ржевский переулок продается гнедой жеребец. Это 9-кратный чемпион, ему 5,5 лет. Стоимость коня составляет 400 миллиардов рублей», — уточняется в объявлении.

Продавец указал, что не будет обсуждать детали сделки по телефону, поэтому номера не указан. Все переговоры предлагается вести по переписке.

Лошади ценились людьми во все времена. Особо верные животные удостаивались почестей даже после смерти. Таким, скорее всего, был конь, гробницу которого обнаружили в Сибири. Захоронение с двухметровым гробом располагается на глубине нескольких метров под землей.