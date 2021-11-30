В Литве опасаются пикового роста потребительских цен в декабре на фоне кризиса в Европе

В Литве пожаловались на увеличение стоимости энергоресурсов на фоне глобального экономического кризиса и пандемии коронавируса. По прогнозу главы Литовской ассоциации поставщиков воды Бронюса Межутавичюса, это приведет к существенному росту потребительских цен уже в следующем году.

Как подчеркнул Межутавичюс, в Вильнюсе дорожают не только энергоресурсы, но и горючее. Кроме того, правительство увеличило налог на загрязнение окружающей среды в 2,5 раза. В этой связи многие компании вынуждены работать в убыток.

«Только в этом году расходы компании Šiaulių vandenys на газ составили 405 тыс. евро. В следующем году расходы компании на газ составят 612 тыс. евро. Электричество в этом году также подорожало, соответственно, расходы компании составят 600 тыс. евро в этом году и 900 тыс. евро — в следующем», — цитирует Межутавичюса портал Baltnews.

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Стоимость отопления в Литве существенно выросла для конечных потребителей из-за рекордных цен на углеводороды в Европе. В этой связи многие домохозяйства стран-членов ЕС вынуждены экономить не только на электричестве, но и на водоснабжении.

Согласно прогнозам экспертов, если цена на электричество не изменится в течение следующего года, то вода подорожает на 10%, или на 0,5–3 евро в месяц. При этом стоит обратить внимание, что для каждого района Литвы установлены свои ценники на воду. К примеру, в Вильнюсе за последние пять лет этот природный ресурс подешевел на 15%, и сейчас его средняя стоимость составляет 1,32 евро за кубометр. Самая дорогая вода в городе Молетай — 4,26 евро.

Ранее председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус предупредил, что прибалтийскую республику ожидает пиковый рост цен либо в декабре, либо на рубеже 2021-2022 годов.

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«К концу года как в зоне евро, так и в Литве должен быть достигнут пик роста цен. <…> У нас сейчас нет такого краткосрочного прогноза. Мы обновим прогнозы в декабре, но, наверное, не так важно, будет ли это двузначное значение инфляции или близкое к двузначному — важно, что изменение цен очень большое», — подчеркнул Шимкус.

При этом, как выяснила компания Kingspan, будущим повышением цен и возможностями своевременно оплачивать счета озабочена четверть литовцев. В Латвии число таких граждан больше (42%), а в Эстонии — 31%.