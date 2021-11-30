На Украине начали понимать губительность кредитов от МВФ

Выполнение Украиной требований Международного валютного фонда, без которых Киев не получит очередных траншей по кредиту, не только не пойдет на пользу украинской экономике, но и окажет на страну губительное действие.

Об этом пишет украинское издание «Главред», автор которого – журналист Тарас Загородний – уверен, что Киеву не нужно брать у МВФ деньги, так как драконовские условия, которые фонд выдвигает Украине, убивают экономику страны.

«Например, Украина, дабы получить новый транш, пообещала МВФ не вводить налог на выведенный капитал. Фонд интересует одно — чтобы в нашей стране расширялась налоговая база, и Украина рассчитывалась по долгам перед ним, а также по долгам спекулятивного капитала, который за ним стоит. Вот, собственно, и вся история — ни о каком экономическом росте речь тут не идет, потому что это рискованно, с их точки зрения», — говорится в материале.

Украина должна перестать говорить о сотрудничестве с Международным валютным фондом, так как она уже три года выплачивает долги, набранные в 2015 году и как раз прошла пиковые выплаты. Сейчас у страны нет никаких проблем с выплатой кредитов и нет никаких шоковых ситуаций для экономики – украинские золотовалютные резервы в хорошем состоянии, а бюджет пополняется налогами.

ФБА «Экономика сегодня» /

Но в этой ситуации власти Украины заняли хитрую позицию – вместо того, чтобы сокращать бюджетный дефицит, они занимаются «дерибаном». Поэтому и возникает необходимость искать дополнительное финансирование.

«Казалось бы, одним из требований Фонда является принятие бюджета-2022 с дефицитом бюджета не больше 3,5%. Однако все это "сказки про белого бычка", ведь все развитые страны, учитывая, что коронавирус еще не побежден, активно наращивают дефицит бюджета и активно берут займы», — объясняет автор материала.

И Украина, по его словам, должна следовать собственным интересам, а не привязываться к каким-то искусственным показателям, которые никак не связаны с реальностью. Властям Украины необходимо принять такой бюджет, чтобы экономика страны работала, и тогда ей не понадобятся эти 2,5 миллиарда евро в кредит от МВФ, ведь для государства это копейки.

Необходимо еще задуматься о том, что Украина отдает ради получения кредитов МВФ – она уже отдала в управление чужим непонятным людям Национальный банк, подчеркивает журналист.

«Как говорил Ротшильд: "Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве, и мне плевать, кто будет писать его законы". А выпуском денег как раз и занимается Национальный банк, — объясняет Загородний. — Поэтому я считаю, что Украина, прежде всего, должна мыслить прагматично и думать о защите собственных национальных интересов».

В частности, властям Украины уже давно пора принять законы о госзакупках и локализации производств, которые Киеву не дают принять страны «Большой Семерки». Если бы эти законы были приняты, Украине не нужно было бы искать дополнительное финансирование и выполнять драконовские условия МВФ ради очередной подачки.

Prt Scr youtube.com / ukrlife.tv

Тем более, что условия, которые выполняет Киев, остаются в силе даже после выплаты кредита МВФ, подчеркивает журналист.

«Предположим, вы взяли машину в кредит, выплатили кредит полностью, но у вас все равно остались обязательства перед банком, например, осуществлять ремонт на конкретных СТО, заправляться на конкретных заправках и т.д. Так, а в чем тогда смысл этих кредитов?», — удивляется автор статьи.

Украинцам искусственно внушают мысль, что они не проживут без кредитов МВФ. Но деньги Фонда были нужны стране в 2014-2015 годах, когда страна из-за потери Донбасса потеряла 20% своей экономики и на рынках царил шок. А сейчас Украине кредиты уже не нужны, они выгодны только спекулятивным капиталам и фондам-стервятникам, которые специально навешивают на страну новые долги, чтобы она уже никогда не вырвалась из этой кабалы.

Таким образом, заключает Тарас Загородний, если Украина больше не получит кредитов от МВФ, катастрофы не произойдет. Стране лишь нужно убрать кредиты из госзакупок, выровнять платежный и торговый баланс, и модернизировать энергетическую сферу, чтобы потреблять меньше газа, и тогда Украине вообще не понадобиться брать деньги в долг.