Планы ЦБ по отмене льготной ипотеки могут быть связаны с закредитованностью населения

Программа льготной ипотеки эффективна для регионов, однако из-за высокой закредитованности граждан ее необходимо сворачивать, считает ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

После снижения лимита по льготной ипотеке до 3 миллионов рублей, которое произошло летом 2020 года, программа перестала быть актуальна для крупных городов РФ. Одобренной властями суммы не хватает на приобретение жилья в мегаполисах, рассказал эксперт.

«По факту льготную ипотеку сохранили именно для регионов, где стоимость квадратного метра существенно ниже, и тем самым потенциальных клиентов и застройщиков можно было поддержать», — передает слова специалиста сайт 360tv.ru.

Однако сейчас планы по отказу от выдачи льготных кредитов на покупку жилья обусловлены ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка. Большую роль также играет высокий уровень долговой нагрузки на население. Подобная мера может помочь избежать образования ипотечного «пузыря» на рынке, полагает Ракута.