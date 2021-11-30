Пять человек погибли во время шторма в проливе Босфор

Мощный шторм, обрушившийся на несколько турецких провинций в районе Эгейского и Мраморного морей, унес жизни по меньшей мере пяти человек, сообщает издание Hurriyet.

В Стамбуле из-за сильных порывов ветра погибли минимум четыре человека, один из них — иностранец. В провинции Зонгулдак смертельные травмы получил один местный житель, еще 19 пострадали.

Государственная метеорологическая служба Турции предупреждает, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в 52 провинциях. Серьезные повреждения зафиксированы в районе большого Стамбула — обрушилась часовая башня, затонули несколько рыбацких судов, затоплены автомагистрали. Аэропорт «Сабиха Гекчен» временно закрыт.