Иммунолог Крючков назвал опасным столкновение штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон»

Столкновение штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон» в одном организме представляет опасность с эпидемической точки зрения. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам специалиста, риск встречи двух разных вариантов вируса в одном организме зависит от пути распространения мутации. Если одному штамму удастся за ограниченный период времени вытеснить другой, то вероятность столкновения заметно вырастает.

«Встреча двух штаммов — «Дельты» и «Омикрона», — опасна с эпидемической точки зрения, потому что создаются комбинированные варианты одного и второго, то есть могут появиться новые мутации. Не скажу, что они будут обязательно опасными, но в организме они образуются», — рассказал Крючков в интервью URA.RU.

Врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов также подтвердил возможность заражения двумя и более штаммами одновременно. Это объясняется тем, что разновидности вируса конкурируют между собой. Сейчас пока специалисты не могут предсказать, как в дальнейшем поведет себя «Омикрон».