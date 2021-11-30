Премьер-министр Андерссон заявила об отсутствии планов Швеции вступать в НАТО

Швеция не планирует присоединяться к НАТО, сообщила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

В опубликованной презентации политики нового правительства Андерссон отметила, что неучастие Швеции в военных союзах хорошо служит стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе.

«Швеция не будет занимать пассивную позицию, если другая скандинавская страна или государство — член ЕС пострадает от стихийного бедствия или нападения, и мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если это коснется Швеции», — высказалась премьер.

Она добавила, что страна планирует укреплять оборонное сотрудничество с Финляндией и другими северными странами-соседями в рамках ЕС, а также с США.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг упомянул важнейшие на его взгляд позиции, которые должны стать приоритетными для участников военного блока. Основной посыл был направлен на противостояние «российской угрозе», обозначаемой главнейшей задачей Альянса на ближайшую перспективу.