Экс-мэра Пятигорска приговорили к трем годам колонии за превышение полномочий

Бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева приговорили к трем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд города Ставрополя, сообщает источник в зале суда.

Согласно имеющейся информации, в ходе заседания экс-градоначальник Пятигорска вину не признал. Свою позицию чиновник аргументировал тем, что подписывал постановления якобы после проверок и согласований различными специалистами. Впрочем, данные действия не отменяют вины Льва Травнева, логично заметила судья.

Отмечается, что в срок отбывания наказания Травневу зачтут срок содержания под стражей с 25 апреля 2020 года (один день за полтора). Напомним, что бывший мэр стал фигурантом уголовных дел по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следователи выяснили, что мужчина подписал несколько незаконных постановлений о разрешении строительства объектов в зоне горно-санитарной охраны.