Политолог Рар определил, когда произойдет отрезвление немцев по «Северному потоку – 2»

Германия с приходом зимних холодов начинает более жестко отстаивать проект «Северный поток – 2», чем вызывает гнев противников нового российского газопровода.

Об в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, по словам которого Германии приходится активнее бороться с газовым диктатом Америки, так как уровень голубого топлива в европейских хранилищах находится на самом низком уровне за последние пять лет.

Заявления посла ФРГ в Киеве Анки Фельдхузен, а также и других проукраинских и проамериканских политиков, о том, что «Северный поток – 2» не будет запущен в эксплуатацию в ближайшие полгода, не имеют ничего общего с реальностью, так как только погода станет решающим фактором в том, что касается сроков начала работы газопровода.

«Думаю, что сертификация пройдет – все-таки Германия заинтересована из-за холодной зимы быстрее начать получать газ из России. Да, есть преграды. Партия "Зеленые" будет сражаться с социал-демократами, чтобы этого не произошло, но канцлер-то от социал-демократов», — отметил Рар.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

По его словам, угрозы Соединенных Штатов Америки ввести новые санкции едва ли заставят Германию изменить ее позицию по «Северному потоку – 2». Так, например, покидающая пост канцлера ФРГ Ангела Меркель обратилась к президенту США Джо Байдену и американскому Конгрессу с письмом, в котором попросила не вводить новых ограничительных мер против российско-германского проекта и его участников. Именно подобные действия немецких политиков особенно злят противников «Северного потока – 2», считает Рар.

«Меркель написала челобитную Байдену и конгрессу, в которой просит не вводить санкции. Это письмо сейчас обнародовано, оно секретное, но все о нем говорят. Америка злится, но немцы требуют не вмешиваться в энергобезопасность Европы», — объяснил политолог.

bundeskanzlerin.de / Пресс-служба канцлера ФРГ

Теперь, по его словам, Соединенные Штаты могут под лозунгами поддержки Киева и украинского транзита пойти на усиление конфронтации. Но Германия на фоне резкого похолодания в последние дни ноября отодвинет все эти факторы на задний план. В ряде регионов Германии уже выпал снег, и многие местные жители испытывают серьезные трудности с обогревом своих жилищ.

«Много споров впереди. Но я думаю, что реальность и холодная зима заставят нас более трезво оценивать ситуацию. Уже холодает здесь, в последние дни мы просто мерзнем, а завтра первый снег будет в Германии», – напомнил Александр Рар.

Ранее посол Германии на Украине, после сообщений о том, что сертификация «Северного потока – 2» откладывается, заявила, что Россия должна увеличить объем газа, прокачиваемого через украинскую ГТС. Но по мнению многих экспертов, такое развитие событий является маловероятным, так как «Газпрому» невыгоден транзит через Украину, а со стороны Европы не поступало запросов на увеличение поставок газа.