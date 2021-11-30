Попова заявила о стабилизации обстановки с коронавирусом в 22 регионах России

Стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией фиксируется в 22 российских регионах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом рост случаев заражения фиксируется в семи регионах России, добавила глава Роспотребнадзора. Меры профилактики коронавирусной инфекции остаются прежними, в том числе при распространении нового штамма «Омикрон». Необходимо своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию, соблюдать масочный режим и по возможности сократить контакты.

Также Попова добавила, что в настоящее время в России не зафиксировали случаи заражения новым штаммом инфекции. Однако в аэропортах организовано бесплатное тестирование для прилетающих из зарубежных стран.