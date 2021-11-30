«Особенно приятный гость». В Госсовете Крыма оценили признание Лукашенко полуострова частью РФ

Зампредседателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков положительно оценил заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. По словам Бобкова, визит белорусского лидера будет «особенно приятным».

«Вне всякого сомнения, это ожидаемый гость на полуострове. Мы действительно в некоторой степени отвыкли от большого количества официальных международных делегаций. Они у нас с определенной периодичностью происходят, но мы понимаем, что санкционный статус никуда не делся. Если говорить о визите белорусского президента, это особенно приятно», — отметил Бобков в беседе с «Политикой Сегодня».

wikipedia.org / Vahe Martirosyan

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости рассказал, что собирается посетить Крым, так как уже существует соответствующая договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко подчеркнул, что его поездка будет означать признание полуострова частью России.

«Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским. <…> У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем. Мы раза три об этом говорили. И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время. Я ему — когда пригласите, тогда и полетим», — рассказал президент Белоруссии.

Собеседник издания подчеркнул, что власти полуострова в перспективе ожидают полного международного признания того, что уже восемь лет назад стало «прописными истинами для любителей географии и истории».

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Мы, крымчане, на своей шкуре испытали все нюансы обратной политики, поэтому мы всячески поддерживаем любое сближение между РФ и Белоруссией. Уверен, что после смены власти на Украине на адекватную и Киев признает безальтернативность событий 2014 года. Это лишь вопрос времени. И когда-то мы вполне цивилизованно будем принимать здесь и адекватных лидеров этого государства», — заключил Бобков.

В начале августа этого года Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию. Он подчеркнул, что пойдет на этот шаг, хотя его «многое связывает».