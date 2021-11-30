Политолог Рар: обнародование засекреченного письма Меркель защитило «СП-2» от нападок США

Опубликованное исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель засекреченное письмо с «челобитной» США защитило трубопровод «Северный поток — 2» от задержек и новых санкций. Об этом заявил авторитетный немецкий политолог Александр Рар.

В эфире общественно-политического ток-шоу «60 минут» бывший советник кабмина Германии прокомментировал новости о публикации засекреченного письма, в котором Ангела Меркель просит США не вмешиваться во внутренние дела Берлина и призывает не вводить санкции против «Северного потока — 2». По мнению Рара, публикация такого документа — это акт мощного политического давления и ловкий маневр, который оставляет Вашингтон в дураках и защищает «СП-2».

«Меркель написала челобитную Байдену и Конгрессу с просьбой не вводить санкции и не мешать запуску. Это письмо сейчас обнародовано, хоть и было секретным. Врио канцлера сделала это специально. США злятся, что ФРГ так открыто просит, но немцы отвечают: "Вы не лезьте в энергетическую безопасность Европы, это наши дела, мы сами решим". Небольшая хитрость Меркель подключила к этому диалогу весь немецкий народ и в такой ситуации Вашингтон ничего не сможет сделать», — объяснил Александр Рар.

По словам эксперта, Ангела Меркель полностью лишила Вашингтон шансов на ответный удар. Если Белый дом все же решится ввести санкции против «СП-2», он натолкнется на возмущение миллионов немцев, и отношения двух государств будут безвозвратно испорчены, заключил Александр Рар.