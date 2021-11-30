Мурашко заявил о снижении числа пациентов с коронавирусом в России на 13%

Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России уменьшилось на 13% за прошедшую неделю. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Под наблюдением врачей в России находятся 932 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 745 тыс. граждан проходят лечение амбулаторно. За прошлую неделю число пациентов с коронавирусом в России снизилось на 13%.

Дополнительные койки устанавливают в больницах семи российских регионов, отметил министр. Он добавил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли примерно 70 млн жителей страны. Из них три миллиона человек привились на прошлой неделе.