Лукашенко назвал предстоящую поездку в Крым признанием российского статуса полуострова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении посетить Крым. По словам главы республики, об этом он уже договорился с российским коллегой Владимиром Путиным.

Белорусский лидер отметил, что его поездка в Крым будет означать признание российского статуса полуострова. Лукашенко добавил, что в первую очередь хотел бы посетить Севастополь.

«Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее слова Лукашенко о Крыме уже расценивали в качестве признания региона частью России, пишет телеканал «360». Его заявление на заседании Высшего госсовета Союзного государства стало доказательством этого, сказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных.