Политолог Форманчук назвал долгожданным заявление Лукашенко о признании Крыма российским

Политолог Александр Форманчук поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что тот сегодня, 30 ноября, публично признал Крым российским. Собеседник «Политики Сегодня» отметил, что для всех жителей полуострова это поистине долгожданное событие.

Ранее в интервью РИА Новости глава бывшей советской республики заявил, что после референдума в 2014 году полуостров де-факто и де-юре принадлежит РФ. А также отметил, что в ближайшее время по приглашению российского президента Владимира Путина намерен посетить полуостров, чтобы доказать свою приверженность России.

«Для нас, крымчан, было непонятно, как союзное с Россией государство, как Белоруссия в лице Лукашенко с 2014 года на эту тему демонстративно молчало, обходило под разными предлогами. А ведь у нас в Крыму достаточно популярны продукты всякие белорусские, летом приезжают граждане из Белоруссии на отдых в Крым», — отметил Форманчук.

Крымский политолог считает, что слова Лукашенко должны быть подтверждены не только его визитом на полуостров, но и конкретными бумагами. Например, заключением между Москвой и Минском договора о «совместной деятельности» на территории Крыма.