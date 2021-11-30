Приложение «Z-Аватар» поможет молодежи в России развиваться в игровой форме

Молодежное движение «Поколение Z» в 2021 году запустило мобильное приложение «Z-Аватар», предоставляющее жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области возможность саморазвиваться в игровой форме.

Приложение, совместимое с устройствами под управлением iOS и Android, открывает пользователям двери в мир всевозможных мероприятий, а также позволяет им соревноваться между собой и зарабатывать специальные баллы. Их впоследствии можно тратить на товары и услуги, предоставляемые участниками партнерской экосистемы проекта.

«Мобильное приложение "Z-Аватар" — это цифровое зеркало твоих реальных достижений, умная система вознаграждений, площадка для саморазвития и изменения мира. Создавая своего Аватара, ты получаешь доступ к самым интересным событиям, прокачиваешь навыки, соревнуешься с друзьями и зарабатываешь награды за свои достижения!» — указывается на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Бесплатное приложение, доступное для скачивания в Google Play и App Store, было разработано при поддержке Фонда президентских грантов.