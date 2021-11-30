Украинский депутат Негулевский выступил в Раде с матерной речью

Депутат от украинской партии «Слуга народа» Игорь Негулевский начал свое выступление в Верховной раде с нецензурной брани.

Парламентарий выступал на тему обеспечения жильем жителей Новой Одессы, которые после взрыва остались без квартир. Нигулевский не сдержался и в начале своей речи высказался матом, после чего обратился к коллегам уже более культурно.

«Взрыв был настолько мощным, что пострадали сразу два подъезда. Людям предложили жить в местном общежитии, но вы понимаете, что это всего временное жилище», — уточнил Игорь Негулевский в своем выступлении.

Депутат попросил президента Украины Владимира Зеленского обратить особое внимание на эту ситуацию и добавил, что местные бюджеты не смогу профинансировать решение этой проблемы.