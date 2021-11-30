Охрименко рассказал, чем закончится разбирательство по «Мотор Сич» в Гааге

Украинское авиастроительное предприятие «Мотор Сич» пытается делать вид, что у него все хорошо, но на самом деле без китайских инвестиций его уже не спасти.

Уверенность в этом в беседе с изданием «Украина.ру» высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя сообщения о том, что китайская компания Beijing Skyrizon намерена через суд добиться от Киева компенсации в размере 4,5 миллиарда долларов.

Напомним, пять лет назад китайские инвесторы приобрели контрольный пакет акций украинского завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», однако затем Киев национализировал предприятие. Это решение власти Украины приняли под давлением Соединенных Штатов Америки, не желавших, чтобы китайцы получили доступ к современным авиастроительным технологиям.

wikipedia.org / Macs24 / CC BY-SA 3.0

По мнению Александра Охрименко, Гаагский арбитраж, куда Китай обратился с иском против Украины, вынесет решение не раньше, чем через пять-шесть лет. К тому моменту уже будет трудно доказать «кто кого обманул». Но дела украинского предприятия, по словам эксперта, уже сейчас идут не лучшим образом.

«Время от времени появляются сообщения, что предприятие судится с другими предприятиями. Были заявления, что вроде бы в Турцию собираются поставлять оборудование. Потом были заявления о военном заказе. Но это все лишь попытка показать, что все будет хорошо», — считает Охрименко.

Если рассуждать о перспективах завода «Мотор Сич», добавил экономист в заключение, то будущее у этого предприятия могло быть только при условии сотрудничества с китайцами.