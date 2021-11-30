Депутаты Красноярска согласовали повышение зарплаты до 300 тысяч рублей мэру Еремину

Городской совет Красноярска увеличил зарплату ряду госслужащих, работающих в муниципалитете. Так, мэр Сергей Еремин теперь будет получать 300 тысяч рублей в месяц, передает портал NGS24.

Нововведение затронуло и работников сферы культуры и образования — их заработок увеличится на 10% относительно нынешнего дохода и на 4% соответственно. За повышение зарплат проголосовали 23 представителя горсовета, против — трое. Одним из противников такого решение был депутат от ЛДПР Роман Крастелев:

«Спросите жителей города, что они об этом думают. Эти деньги есть куда потратить. У нас много в городе проблем, и проблема низких зарплат чиновников таковой не является. Проект абсолютно вредный, считаю, что голосовать за него нельзя, и призываю проголосовать против», — возмутился политик.

Он добавил, что у водителей маршрутных автобусов ответственность выше, чем у мэра, а потому для увеличения градоначальнику зарплаты попросту нет основания. По мнению Крастелева, главы муниципалитетов являются более достойными кандидатами на получение повышенного оклада.

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