Журналист Киселев сообщил о дружелюбном тоне Лукашенко во время интервью

Генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев охарактеризовал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По сообщению журналиста, беседа велась в дружественном ключе.

До выхода интервью в эфир Киселев не стал разглашать содержание беседы. Однако разговор делился на пять блоков. Глава государства рассказывал исторические факты, а также говорил о будущем. Также Лукашенко комментировал личные отношения с президентом России Владимиром Путиным и высказывался в адрес Запада.

По словам гендиректора информагентства, беседа с президентом Белоруссии вышла напряженной. Киселев рассказал, чем обернулись неудобные вопросы на интервью с Лукашенко.

«Я, конечно, задавал вопросы, как мне кажется, достаточно сложные и те, которые могут даже вызвать некоторое раздражение президента, я пошел на этот риск. Но делал это по-человечески доброжелательно. И президент тоже отвечал очень доброжелательно и исчерпывающе, даже больше, чем я мог на это рассчитывать», — отметил российский журналист.

Ранее Александр Лукашенко ответил на вопрос о едином президенте для Союзного государства России и Белоруссии, передает телеканал «360». Политик подчеркнул, что такой вопрос не обсуждался с Путиным.