Санкт-Петербург утонул в накатах и грязи после первого снегопада. Власти города во главе с губернатором Александром Бегловым проигнорировали прогнозы синоптиков, которые еще неделю назад предупреждали о непогоде.

Циклон «Бенедикт» принес настоящую снежную катастрофу в Северную столицу. Остается неясным, почему Смольный не смог организовать слаженную работу коммунальных служб, поскольку еще неделю назад чиновники заявили о готовности встречать снежную зиму.

Халатность и безответственность местных властей привела не только к коллапсу на дорогах, но и травмам петербуржцев. В НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе сообщили, что к ним стало обращаться больше граждан.

«32 человека за три дня, включая пятницу, врачи говорят, что количество пациентов с травмами возросло. По десять человек в день в одно отделение — это много», — прокомментировали в больнице «Невским Новостям».

Жалобы на работу коммунальных служб и бездействие властей стали приходить еще утром 28 ноября. Возмущенные жители города указывали на низкое качество и скорость уборки городских дворов. Однако призывы людей расчистить тротуары так и остались без должного внимания.