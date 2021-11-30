«Дилетанты и карьеристы». Депутат бундестага Гердт раскритиковал новое правительство Германии

Новая правящая коалиция ФРГ, в которую вошли победившая на выборах Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), а также «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП), формируют новый кабмин. Его состав вызывает негодование и недоумение во всей стране. Об этом «Политике Сегодня» рассказал член комитета по международной политике бундестага, депутат фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.

По его словам, немецкое правительство значительно «потеряет в качестве», поскольку некоторые кандидаты на министерские посты не могут похвастать ни политическим опытом, ни образованностью.

В частности, представитель партии «Зеленых» Анналена Бербок, еще недавно претендовавшая на должность канцлера, оказалась в числе главных претендентов на пост главы МИД Германии. Гердт между тем считает, что для этой роли потенциальный министр иностранных дел слишком «зеленая». Причем не только по политическим убеждениям, но и по возрасту — Бербок 41 год. В случае победы, она станет самой молодой главой МИД в истории ФРГ. И к тому же первым руководителем-женщиной в этом министерстве.

Global Look Press / Ulrich Stamm via www.imago-image/www.imago-images.de

Если должность достанется ей, говорить о позитивной динамике в отношениях Берлина и Москвы в ближайшие годы не придется, считает немецкий политик.

«Я не представляю, как они с Лавровым будут общаться. Надеюсь, что тот аппарат, который еще частично остался, сможет покрыть некомпетентность этой мадам <...> У нас акушерка может руководить бундесвером [Вооруженные силы Германии — Прим. ред.], таксистка будет министром культуры. В общем, тенденция деградации на лицо», — заявил представитель АдГ.

Большую часть нового состава правительства немецкий политик назвал дилетантами и карьеристами. В этой связи Гердт предрек Германии неумолимое падение авторитета на международной арене.

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

«Я думаю, что эти ребятки за четыре года наколотят столько дров, что нам потом еще разбирать и разбирать все, лишь бы пережить этот период. Позиция в принципе не только моя, я вижу, что основная масса населения Германии просто качают головой и пожимают плечами», — рассказал депутат бундестага.

По данным издания DW, сохранить должности в правительстве сумеют лишь единицы министров, назначенных при нынешнем канцлере Ангеле Меркель. В их числе глава минфина Олаф Шольц (СДПГ), а также три его однопартийца: Хубертус Хайль, занимающий должность министра труда, исполняющий обязанности министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свенья Шульце и врио главы минюста Кристине Ламбрехт.

Ранее стало известно, какие музыкальные произведения выбрала Ангела Меркель для своей церемонии прощания с должностью канцлера Германии. Там обнаружился даже панк-рок.