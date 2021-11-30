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«Не дают спать по ночам». Путин раскрыл секрет президентской бессонницы

Россия
«Не дают спать по ночам». Путин раскрыл секрет президентской бессонницы

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Второй год подряд из-за пандемии он проходит в онлайн-формате. Глава государства рассказал о состоянии российской экономики, а также озвучил «красные линии» во внешней политике.

О новом штамме коронавируса

Путин заявил, что из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» темпы восстановления мировой экономики оказались под вопросом. Насколько серьезны его последствия, станет понятно в ближайшие недели, однако нужно быть готовыми к любому изменению вируса.

По словам президента, необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, а также использовать «четкие алгоритмы» для снижения распространения инфекции.

«Вторжение» РФ на Украину и штамм «Омикрон». О чем говорил Путин на форуме «Россия зовет!»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств и кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни», — указал глава государства.

Путин поручил правительству в течение недели обновить план борьбы с коронавирусом с учетом нового штамма. Президент добавил, что эффективный ответ пандемии можно дать только вместе с другими странами.

О росте цен в России

Путин назвал «чувствительной проблемой» рост потребительских цен в России, который во многом ускорился под влиянием глобальной инфляции. По его словам, важно не только справляться с последствиями этого процесса, но и действовать на опережение.

«Вторжение» РФ на Украину и штамм «Омикрон». О чем говорил Путин на форуме «Россия зовет!»
Федеральное агентство новостей  / pixabay.com / mohamed_hassan / Olga1205

«Обращаю внимание правительства России и коллег в регионах — увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности работы по этому направлению», — подчеркнул президент.

При этом российский лидер отметил, что рынок труда в стране полностью восстановился, а уровень безработицы сократился до 4,3%. Причем, по утверждению Путина, это произошло «далеко не во всех ведущих экономиках мира».

Президент добавил, что рост российского ВВП за девять месяцев составил 4,6%, по итогам года прогнозируется на уровне 4,2%.

«Вторжение» РФ на Украину и штамм «Омикрон». О чем говорил Путин на форуме «Россия зовет!»
pixabay.com  / Nattanan Kanchanaprat

«Наша стратегическая задача — поддержать и закрепить позитивные тенденции в российской экономике, обеспечить ее устойчивое долгосрочное развитие или, как говорят эксперты, повысить потенциальные темпы экономического роста», — отметил Путин.

Долгосрочный приоритет России — это наращивание доли инфраструктурных инвестиций в ВВП, констатировал Путин. В этой связи до 2024 года включительно из Фонда национального благосостояния будет выделено 2,5 трлн руб. на возвратной основе на крупнейшие инфраструктурные проекты.

О мерах поддержки

Путин не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей. Он напомнил, что власти в этом году провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники.

«Вторжение» РФ на Украину и штамм «Омикрон». О чем говорил Путин на форуме «Россия зовет!»
Администрация НАО  / 

«В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, социальных выплат. Такие решения уже приняты. Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан», — пообещал президент.

Кроме того, глава государства поручил правительству проработать предложения по вычету НДФЛ для россиян, которые вкладываются в ценные бумаги на долгий срок. При этом их вложения должны не только служить «серьезным источником финансирования», но и «надежно работать» на самих граждан, принося им стабильный доход.

«На фондовом рынке неизбежны конъюнктурные колебания и спады. И еще раз хочу обратить на это внимание: нужно защитить интересы граждан и гарантировать их сбережения. По сути речь идет о механизме, аналогичном, как я уже сказал, системе страхования банковских вкладов», — обратил внимание Путин.

Также президент призвал повышать доступность кредитов для растущих перспективных предприятий. Это, по его словам, может сыграть важную роль в восстановлении российской экономики.

«Вторжение» РФ на Украину и штамм «Омикрон». О чем говорил Путин на форуме «Россия зовет!»
ПолитРоссия  / 

О главной проблеме РФ

Главная проблема, по признанию Путина, не дающая ему «спать по ночам», связана с демографией. Российский лидер напомнил, что в современной истории страны было два естественных демографических спада — во время Великой Отечественной войны и после распада СССР в 1990-е. Со временем эта проблема приобрела «системообразующий характер».

«У нас потери составляют примерно 1,2 п.п. в год. По гуманитарным соображениям, с точки зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям, решение демографической проблемы — одно из главных».

«Вторжение» РФ на Украину и штамм «Омикрон». О чем говорил Путин на форуме «Россия зовет!»
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

О внешней политике

Путин затронул тему мнимого «вторжения» России на Украину, популярную в западных СМИ. Он напомнил, что еще  в начале 2021 года западная пресса пугала тем, что Москва якобы планирует военную операцию на Украине.  Президент подчеркнул, что Россия не нападает, а вынуждена реагировать на постоянное приближение НАТО к границам страны.

«Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить. Дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, никаких угроз никто не будет испытывать», — заверил глава государства.

В то же время Путин видит угрозы для жителей двух непризнанных республик ЛНР и ДНР из-за передвижения украинских военных вблизи их территорий. Кроме того, опасения вызывают и незапланированные учения НАТО, к примеру, недавние маневры Альянса в Черном море, где использовались стратегические бомбардировщики.

«Вторжение» РФ на Украину и штамм «Омикрон». О чем говорил Путин на форуме «Россия зовет!»
facebook.com  / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

«Если на территории Украины будут размещены ударные комплексы, подлетное время до Москвы составит 7–10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия — 5 минут. Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас. С начала следующего года у нас будут на вооружении новые гиперзвуковые ракеты морского базирования в 9 Махов», — предупредил Путин.

Впрочем, президент выразил надежду, что на Западе возобладают здравый смысл и ответственность, чтобы не нарушать «красные линии».

Что касается «китайской угрозы», то Россию не беспокоит наращивание Пекином своего военного потенциала, с которым у нее высочайший уровень отношений, заявил Путин. Рост военного могущества Китая президент назвал «естественным процессом».

«Вторжение» РФ на Украину и штамм «Омикрон». О чем говорил Путин на форуме «Россия зовет!»
ПолитЭксперт  / Аврора Зорина

«Меня пугают Китаем, начиная с 2000 года, с тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику относительно Китая. <...> Нас это не пугает, потому что мы и сами развиваем свой потенциал», — напомнил глава государства.

Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года. Традиционно в нем участвуют представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Владимир Путин является постоянным гостем на этой площадке.

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