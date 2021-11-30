«Не дают спать по ночам». Путин раскрыл секрет президентской бессонницы

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Второй год подряд из-за пандемии он проходит в онлайн-формате. Глава государства рассказал о состоянии российской экономики, а также озвучил «красные линии» во внешней политике.

О новом штамме коронавируса

Путин заявил, что из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» темпы восстановления мировой экономики оказались под вопросом. Насколько серьезны его последствия, станет понятно в ближайшие недели, однако нужно быть готовыми к любому изменению вируса.

По словам президента, необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, а также использовать «четкие алгоритмы» для снижения распространения инфекции.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств и кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни», — указал глава государства.

Путин поручил правительству в течение недели обновить план борьбы с коронавирусом с учетом нового штамма. Президент добавил, что эффективный ответ пандемии можно дать только вместе с другими странами.

О росте цен в России

Путин назвал «чувствительной проблемой» рост потребительских цен в России, который во многом ускорился под влиянием глобальной инфляции. По его словам, важно не только справляться с последствиями этого процесса, но и действовать на опережение.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com / mohamed_hassan / Olga1205

«Обращаю внимание правительства России и коллег в регионах — увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности работы по этому направлению», — подчеркнул президент.

При этом российский лидер отметил, что рынок труда в стране полностью восстановился, а уровень безработицы сократился до 4,3%. Причем, по утверждению Путина, это произошло «далеко не во всех ведущих экономиках мира».

Президент добавил, что рост российского ВВП за девять месяцев составил 4,6%, по итогам года прогнозируется на уровне 4,2%.

pixabay.com / Nattanan Kanchanaprat

«Наша стратегическая задача — поддержать и закрепить позитивные тенденции в российской экономике, обеспечить ее устойчивое долгосрочное развитие или, как говорят эксперты, повысить потенциальные темпы экономического роста», — отметил Путин.

Долгосрочный приоритет России — это наращивание доли инфраструктурных инвестиций в ВВП, констатировал Путин. В этой связи до 2024 года включительно из Фонда национального благосостояния будет выделено 2,5 трлн руб. на возвратной основе на крупнейшие инфраструктурные проекты.

О мерах поддержки

Путин не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей. Он напомнил, что власти в этом году провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники.

Администрация НАО /

«В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, социальных выплат. Такие решения уже приняты. Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан», — пообещал президент.

Кроме того, глава государства поручил правительству проработать предложения по вычету НДФЛ для россиян, которые вкладываются в ценные бумаги на долгий срок. При этом их вложения должны не только служить «серьезным источником финансирования», но и «надежно работать» на самих граждан, принося им стабильный доход.

«На фондовом рынке неизбежны конъюнктурные колебания и спады. И еще раз хочу обратить на это внимание: нужно защитить интересы граждан и гарантировать их сбережения. По сути речь идет о механизме, аналогичном, как я уже сказал, системе страхования банковских вкладов», — обратил внимание Путин.

Также президент призвал повышать доступность кредитов для растущих перспективных предприятий. Это, по его словам, может сыграть важную роль в восстановлении российской экономики.

ПолитРоссия /

О главной проблеме РФ

Главная проблема, по признанию Путина, не дающая ему «спать по ночам», связана с демографией. Российский лидер напомнил, что в современной истории страны было два естественных демографических спада — во время Великой Отечественной войны и после распада СССР в 1990-е. Со временем эта проблема приобрела «системообразующий характер».

«У нас потери составляют примерно 1,2 п.п. в год. По гуманитарным соображениям, с точки зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям, решение демографической проблемы — одно из главных».

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

О внешней политике

Путин затронул тему мнимого «вторжения» России на Украину, популярную в западных СМИ. Он напомнил, что еще в начале 2021 года западная пресса пугала тем, что Москва якобы планирует военную операцию на Украине. Президент подчеркнул, что Россия не нападает, а вынуждена реагировать на постоянное приближение НАТО к границам страны.

«Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить. Дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, никаких угроз никто не будет испытывать», — заверил глава государства.

В то же время Путин видит угрозы для жителей двух непризнанных республик ЛНР и ДНР из-за передвижения украинских военных вблизи их территорий. Кроме того, опасения вызывают и незапланированные учения НАТО, к примеру, недавние маневры Альянса в Черном море, где использовались стратегические бомбардировщики.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

«Если на территории Украины будут размещены ударные комплексы, подлетное время до Москвы составит 7–10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия — 5 минут. Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас. С начала следующего года у нас будут на вооружении новые гиперзвуковые ракеты морского базирования в 9 Махов», — предупредил Путин.

Впрочем, президент выразил надежду, что на Западе возобладают здравый смысл и ответственность, чтобы не нарушать «красные линии».

Что касается «китайской угрозы», то Россию не беспокоит наращивание Пекином своего военного потенциала, с которым у нее высочайший уровень отношений, заявил Путин. Рост военного могущества Китая президент назвал «естественным процессом».

ПолитЭксперт / Аврора Зорина

«Меня пугают Китаем, начиная с 2000 года, с тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику относительно Китая. <...> Нас это не пугает, потому что мы и сами развиваем свой потенциал», — напомнил глава государства.

Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года. Традиционно в нем участвуют представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Владимир Путин является постоянным гостем на этой площадке.