Путин усомнился в правомерности санкционной политики Запада против Китая

Ограничительные меры стран Запада в отношении КНР противоречат международному праву, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Один из участников мероприятия поинтересовался у главы государства, не расценивает ли Москва наращивание военного потенциала Китая в качестве угрозы национальной безопасности.

«Знаете, меня пугают Китаем, начиная с 2000 года. С тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику в отношении Китая», — ответил Путин.

По его словам, политика западных стран в отношении Пекина за последнее время поменялась. Появились различные санкции, которые противоречат нормам международного права, добавил российский лидер.

13-й инвестиционный форум «Россия зовет!» проходит с 30 ноября по 1 декабря в режиме видеоконференции. Участники мероприятия обсуждают приоритеты страны для ее устойчивого развития.