Баранец высмеял США за двойной конфуз с подводными лодками

Первая попытка американцев сконцентрировать военно-морские силы у берегов Австралии в рамках недавно созданного военного альянса AUKUS обернулся полным конфузом.

Такое мнение высказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, по словам которого американцы поспешили откреститься от провокации обострения военного конфликта в тихоокеанском регионе, так как их испугала реакция РФ и Китая на переброску атомных подлодок.

Американцы, по словам Баранца, пытаются сформировать в Тихом океане новый центр силы, стремясь создать точки дополнительного потенциального напряжения для России и Китая. Но действуют они при этом как-то неуверенно и сами нивелируют угрозу, которую должен создавать тихоокеанский аналог НАТО.

Как только Москва и Пекин выступили с жесткими предупреждениями по поводу планируемой переброски атомных подводных лодок ВМС США к берегам Австралии, как Белый дом тут же оконфузился, при чем не только администрация американского президента, но и сам глава государства. Попытка американцев откреститься от своих же планов по переброске подлодок позорит их перед новоиспеченными союзниками, ждавшими появления «ядерной мощи» США у своих берегов.

«Байден вообще дошел до такой дури, что сказал: "Да, лодки будут, но ракетные шахты их будут пустыми". Может матрешек туда натолкают или пластилиновыми ракетками зарядят, неизвестно с такими-то заявлениями. И смех, и грех. Этот двойной конфуз Вашингтона ставит под сомнение эффективность этого AUKUS с самого начала», — считает Баранец, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.

Prt Scr youtube.com / Guardian News

Но особое внимание, по словам обозревателя «КП», в данной ситуации необходимо уделить Европе, которую Соединенные штаты хотят превратить в военный плацдарм и с этой целью активно накачивают живой силой и оружием. Именно на этом направлении может возникнуть реальная угроза, особенно, если учесть планы НАТО разместить в Германии ракеты с ядерными боеголовками, заключил Виктор Баранец.