Страшная цена угля. Уйдет ли Цивилев в отставку после трагедии на «Листвяжной»

Название печально известного торгового центра «Зимняя вишня» стало практически нарицательным. Это не только символ катастрофы, отчаяния, но и, увы, синоним патологической жадности и наплевательского отношения к жизням людей. Пожар в кемеровском ТЦ 25 марта 2018 года закончился гибелью 64 человек. И самое страшное — в этом аду погибли более 40 детей. Трагедия потрясла всю страну и завершилась отставкой губернатора Амана Тулеева — непререкаемого авторитета, «хозяина» Кузбасса. Но даже он не смог остаться у власти после такого ЧП.

Тогда в один узел сплелись сразу несколько факторов, оказавшихся роковыми. Например, после расследования выяснилось, что детей просто заперли в кинотеатре, и они не смогли выбраться из огненной ловушки. Более того, люди, сделавшие это, просто сбежали, спасаясь сами. Пожарная сигнализация неоднократно отключалась и не работала в день трагедии, владельцы бизнеса в торговом центре, как оказалось, «экономили» на ее ремонте, а контролирующие органы почему-то не обращали внимания на многочисленные нарушения.

ako.ru / администрация правительства Кузбасса

И вот жуткое дежавю: после взрыва и пожара на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек. Люди оказались заперты под землей, в задымленном штреке, откуда не могли выбраться самостоятельно. И вновь представители контролирующих органов оказываются бессильны перед интересами бизнесменов. Напомним, что на месте трагедии были выявлены сотни нарушений техники безопасности.

К сожалению, подобную практику уже можно считать не исключением, а правилом. Владельцы, а угольные шахты в России в большинстве своем являются частной собственностью, предпочитают выкачивать природные ресурсы и всеми возможными способами увеличивать прибыль, а не тратить деньги на обеспечение безопасности производства. Работники «Листвяжной» подтвердили, что хозяева шахт гнали угледобытчиков под землю сотнями — конец года, а план было необходимо «выполнить и перевыполнить».

telegram.org / МЧС России

Произошедшее может оказаться оказаться неподъемным грузом для губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его дальнейшей политической карьеры. К слову, именно он возглавил оперштаб по ликвидации последствий, который разрабатывал план оказания помощи застрявшим шахтерам. Напомним, при выполнении этого плана пятеро спасателей погибли, 40 человек пострадали.

Сейчас глава Кузбасса активно выступает по телевидению, рассказывает о мерах поддержки пострадавшим. Правда, у многих еще свежи в памяти его извинения на коленях перед родственниками погибших и раненых при пожаре в «Зимней вишне». Во второй раз Цивилеву могут и не поверить.

wikipedia.org / sfo.gov.ru / CC BY 4.0

Впрочем, не все считают, что в данной ситуации стоит винить первое лицо региона. Так, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов в беседе с «Политикой Сегодня» высказал мнение, что произошедшее на судьбу губернатора не повлияет:

«Если Цивилев все делал грамотно с точки зрения спасательных мероприятий, информирования населения, помощи пострадавшим и семьям погибших, то, я думаю, он продолжит работу. Каким образом губернатор может отвечать за работу коммерческого предприятия? Скорее всего, здесь ответственность на стороне его владельцев. А вот помощь людям, сострадание, информационная открытость — это, прежде всего, и будет оцениваться».

При этом, добавил собеседник «ПС», кемеровский глава выбрал правильную политику в условиях сложившейся ситуации:

«Важно, что губернатор находится в гуще событий. Он не прятался. Не окружал себя этой огромной армией подчиненных, работа делается, пока молодец».

Федеральное агентство новостей /

Политолог, профессор Кемеровского госуниверситета Александр Коновалов также подтвердил, что рейтинг Цивилева довольно стабилен:

«Кузбасс — это регион с высоким уровнем техногенной опасности, где в любой день может случиться производственная авария. И хотя мы все сейчас потрясены, это крупнейшая катастрофа за последние годы, но, увы, она не первая и, видимо, не последняя. Угледобыча при существующих технологиях — это чрезвычайно рискованное дело».

Он добавил, что Кемеровская область после трагедии стала своего рода общей точкой интереса для всех политических сил в регионе. Часть их них просто оказывает помощь родственникам погибших. Часть кровно заинтересована в том, чтобы сохранить ведущее положение главной финансово-промышленной группы Кузбасса — холдинговой компании «Сибирский деловой союз», которая владеет шахтой «Листвяжная». А кто-то даже надеется на то, что действующий губернатор уйдет в отставку и таким образом повторит судьбу своего предшественника Амана Тулеева.

wikipedia.org / premier.gov.ru / CC BY 4.0

«Я считаю, что этого варианта не случится, — объяснил собеседник "ПС". — Аман Гумирович в 2018 году и так собирался в отставку, договаривался, когда и при каких условиях это произойдет. Более того, планировались выборы в сентябре. Но случилась трагедия… В итоге, он подал в отставку по другим соображениям. Сравнивать ситуацию Тулеева 2018 года и Цивилева 2021 считаю некорректным».

Коновалов напомнил, что при Тулееве аварии тоже случались — только крупных было около десяти. Отдельно он отметил катастрофы, произошедшие на шахтах «Ульяновская» и «Распадская», где жертвами стали больше ста человек. И все же, по словам политолога, политическая ситуация не напрямую зависит от положения дел на угольных разрезах, даже если там пренебрегают техникой безопасности.

Высокий уровень производственного травматизма — особенность Кузбасса. В истории региона много техногенных катастроф, и не только в угольной отрасли, но и на металлургических, химических предприятиях, оборонных заводах, поделился профессор.

pixabay.com / cocozi

Раньше даже была распространена такая статистика: один добытый миллион тонн угля на Кузбассе равен одной человеческой жизни. Да, сейчас технологии стали иными, в структуре добычи преобладает открытый способ, и соотношение изменилось. Но, тем не менее, ни один год в регионе не проходит без ЧП.

«Можно ли к этому привыкнуть? Конечно, нет. Сейчас весь Кузбасс скорбит. Да, если посмотреть социальные сети, звучат и призывы к губернатору уйти в отставку, есть и эмоциональные выпады, и желающие раскачать ситуацию. Но здесь голову надо включить. Губернатор спокойно реагирует на такие выпады. Он не прячется, идет к людям и разговаривает», — сказал Коновалов.

Сейчас в регионе работает Генпрокуратура, проводится проверка всех угледобывающих производств. О том, что же произошло на шахте «Листвяжная» и можно ли было этого избежать, читайте в нашем материале.