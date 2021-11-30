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Власти Челябинской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Общество
Власти Челябинской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Власти Челябинской области приняли решение ввести обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан.

Обязательную прививку от коронавируса должны будут сделать жители региона в возрасте старше 60 лет и студенты, которые достигли совершеннолетия. Нововведение начнет действовать с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от коронавируса. Прививка снижает риск заражения, развития осложнений и летального исхода. Прививочная кампания организована во всех российских субъектах. Жители могут пройти процедуру вакцинации одним из четырех отечественных препаратов.

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