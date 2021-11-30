Жертвами крушения вертолета в Азербайджане стали 14 человек

Военный вертолет потерпел крушение во время тренировочного полета в Азербайджане.

Об этом сообщила во вторник Госпогранслужба страны. Ведомство опубликовало список погибших и раненых в результате трагедии. Жертвами ЧП стали 14 человек, еще двое — получили травмы. Глава Азербайджана Ильхам Алиев выразил свои соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. На месте крушения воздушного судна работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.