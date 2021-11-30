Путин ответил на вопрос о переизбрании на новый срок

Президент России Владимир Путин обладает законным правом переизбираться на новый срок, однако это не цель развития РФ. Об этом заявил сам глава государства в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Как отметил российский лидер, он еще не принял решение о переизбрании на новый срок, но держит в уме такую возможность. Также он одобрил решение своего коллеги из США Джо Байдена заявить о намерении идти на новый срок.

«Тут фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права, оно уже стабилизирует политическую ситуацию», — объяснил Путин.

Ранее в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Владимир Путин подчеркнул стремление Москвы укреплять свой суверенитет. Однако защита независимости не означает отгораживание от всего мира «крепостными стенами», заметил глава государства.