Газ всему голова. Зачем Польше фейк о готовящихся переговорах с РФ

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау может прилететь на переговоры в Москву 15 февраля 2022 года. О том, что глава польского внешнеполитического ведомства получил приглашение от России, сообщило издание wPolityce со ссылкой на анонимные источники в МИД.

Если верить инсайдерам, окончательного решения по этому вопросу в министерстве еще не приняли. На Денежном переулке пока не подтвердили информацию о визите господина Рау в Москву.

Однако российский политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко не исключает, что в действительности приглашения могло и не быть. А информация о нем — не более чем фейк, призванный привлечь внимание РФ.

flickr.com / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

«В политической и дипломатической практике существует такой прием: сторона, заинтересованная в том, чтобы совершить визит, публикует или дает утечку информации о том, что приглашение уже поступило, но они его якобы еще окончательно не рассмотрели или пока решили не отклонять — смотря в какие слова упаковать», – пояснил собеседник «Политики Сегодня».

Впрочем, учитывая накалившиеся в последние месяцы отношения между Москвой и Варшавой, Россия действительно могла сделать Рау приглашение, отмечает политолог. Причем как напрямую, так и «между делом» через российское посольство в Польше или польское в Москве.

«Твердо сказать, что именно Россия его пригласила, я не могу. Во-первых, отсрочка очень большая — два с половиной месяца. При нынешней динамике международной жизни это очень большое поле. За это время можно и ситуацию неоднократно поменять, и отношения», – рассудил эксперт.

Не секрет, что Варшава на сегодняшний день крайне заинтересована в переговорах с Москвой. Напомним, уже месяц поляки добиваются заключения контракта с Россией на поставку газа по сниженной цене.

2qm.ru / Борис Гришин

Так, 28 октября государственный оператор PGNiG направил «Газпрому» письмо с предложением уменьшить стоимости топлива. Но с ответом российский поставщик пока не спешит.

«Они уже несколько раз и по неофициальным каналам просили. Поэтому подоплека есть, но относится ли она к этому визиту — не знаю. Вполне возможно, ведь если брать визиты других политических лидеров в Россию, то они приезжали именно с этой целью», – резюмировал Оленченко.

Ранее стало известно, что Сербия сможет сэкономить около 1 млрд евро благодаря выгодной цене на газ, которую для нее установила Россия. В Белграде отметили, что при средней цене топлива от 650 до 1 200 евро за 1 тысячу кубометров будут платить всего 270 евро.