Путин: движение «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане

Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) контролирует происходящее в Афганистане. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал ситуацию в Афганистане. Президент назвал обстановку в этой стране сложной, а также призвал помочь народу и разблокировать деньги в европейских банках в гуманитарных целях.

«"Талибан" контролирует ситуацию в Афганистане», — сказал Путин.

Российский лидер выступил с таким заявлением на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Мероприятие будет проходить с 30 ноября по 1 декабря в онлайн-формате.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей ранее заявил о ключевой роли талибов в предотвращении гражданской войны в Афганистане. По его словам, «Талибан» является единственной силой, которая может удержать страну от новых вооруженных столкновений.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации