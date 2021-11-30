Движение автотранспорта на Народной улице в Петербурге заблокировано из-за массового ДТП

Огромная пробка образовалась на Народной улице из-за столкнувшихся после снегопада машин в Петербурге.

Очевидцы сообщают, что на участке улицы при выезде за территорию города застряли пять машин — четыре легковых автомобиля и «газель» Они заняли две полосы движения, а на третьей намертво встала фура.

Большегруз встал на месте из-за того, что не смог проехать в гору из-за заснеженной дороги. За участниками ДТП образовалась огромная пробка. Проезд по отрезку дороги оказался заблокирован. Обстоятельства и причины инцидента уточняются.