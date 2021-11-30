Путин выразил обеспокоенность демографической ситуацией в России

Президент России Владимир Путин высказался по поводу демографической ситуации в стране. По его словам, проблема носит системообразующий характер.

Путин отметил, что спад рождаемости является проблемой, которая не дает ему спать по ночам. При этом в ближайшие 10 лет вопрос демографического спада необходимо будет закрыть.

Стоит отметить, что глава России принял участие в инвестиционном форуме «Россия зовет!», который был организован «ВТБ Капитал». Он проходит с 30 ноября по 1 декабря 2021 года в онлайн-формате. Основная тема данного мероприятия — «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития».

Как сообщалось ранее Владимир Путин также объявил о полном восстановлении рынка труда в России. Президент отметил, что страна стала первой из крупнейших экономик мира, которая смогла нормализовать экономику в пандемию коронавируса, передает телеканал «360».