«Их невозможно победить». США предупредили о поражении в случае войны с Россией

Если Соединенные Штаты отважатся на прямое военное столкновение с Россией, последствия могут быть катастрофическими. Таким мнением с журналистами телеканала Fox News поделилась бывший специалист Разведывательного управления Министерства обороны США, писатель Ребекка Коффлер. В свое время она консультировала руководство Пентагона по вопросам «российской военной доктрины».

Если верить госпоже Коффлер, Вашингтон вполне может развязать войну с Москвой из-за ситуации на юго-востоке Украины. Такая перспектива не устраивает эксперта: потери американцев в ходе 20-летнего пребывания в Афганистане не пойдут ни в какое сравнение с тем, что их ждет в случае открытого конфликта с РФ.

«Если вы думаете, что два триллиона долларов и 6 000 жизней американцев — это слишком высокая цена, которую нужно было заплатить за безрезультатный исход 20-летнего пребывания в Афганистане, то вы мало что понимаете. Затраты и потери США в войне с Россией будут катастрофическими. В такой войне невозможно победить, и ради нее не стоит жертвовать жизнями американцев», — заявила специалист.

wikipedia.org / Mary L. Gonzalez

При этом некоторые вашингтонские «эксперты», посетовала бывшая разведчица, продолжают давать советы по противодействию России, которые не имеют ничего общего с реальностью. «Запуганная Украина», добавила Коффлер, должна идти собственным путем, а не опираться на поддержку США.

В заключение писатель посоветовала американскому военному ведомству обратиться к истории и проанализировать попытки захвата российской территории со стороны других государств.

«Никто не смог выиграть войну с Россией на ее же земле, — предупредила Ребекка Коффлер. — Просто спросите об этом Наполеона [Бонапарта], [Адольфа] Гитлера и шведов, чья армия была уничтожена в 1709 году солдатами Петра Великого. Входит ли Украина в число жизненно важных интересов Америки в области безопасности? Зависят ли от Украины безопасность, территориальная целостность и долгосрочная выживаемость Америки хотя бы отдаленно? Ответ на оба вопроса — твердое "нет"».

США и Россия никогда не воевали «официально», однако история знает как минимум пять эпизодов, когда российские и американские солдаты встречались в открытом бою. Подробнее о столкновениях «медведей» и «ястребов» — читайте в нашем материале.